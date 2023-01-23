Общество 23 января 2023, 04:29 Рост цен на арендное жилье спрогнозировали в России «Известия»: арендное жилье в России может вырасти в цене к весне на 15% Pxhere

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В России к весне могут вырасти цены на арендное жилье. Скачок может достигать до 15%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В средних и небольших городах страны за последний месяц цены на арендное жилье уже выросли до 6%, а в городах-миллионниках — на 1%

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Рост цен связывают с сокращением объема предложения после заметного роста, который зафиксировали осенью прошлого года. Квартиры, которые тогда сдавались в аренду, снова выставили на продажу. Это было сделано, в том числе и для того, чтобы закрыть ипотеку, которую люди брали в расчете на реализацию старого жилья.

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Также сейчас возвращаются некоторые уехавшие в страны СНГ россияне. Это происходит из-за ужесточения режима безвизового пребывания в тех государствах.

Подмосковные арендаторы государственных и муниципальных участков могут продлить договор до трех лет. Это стало возможно благодаря мере поддержки, которая заработала в марте 2022 года.

Свыше 3,5 тысячи человек и организаций уже воспользовались такой возможностью. Само продление договора занимает до пяти рабочих дней. Воспользоваться поддержкой можно до марта текущего года.