Подмосковье 19 января 2023, 12:57 Свыше 3,5 тысячи жителей Подмосковья продлили договоры аренды благодаря господдержке

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Арендаторы государственных и муниципальных участков в Подмосковье могут продлить договор до трех лет благодаря мере поддержки, которая заработала в марте прошлого года. Возможностью воспользовались свыше 3,5 тысячи человек и организаций.

Зампред правительства региона Анна Кротова рассказала, что продление договора занимает до пяти рабочих дней. Услуга оказалась популярной как у юридических лиц, так и у обычных жителей. Воспользоваться поддержкой можно до марта 2023 года.

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«С момента вступления в силу федерального закона в Московской области этой мерой господдержки воспользовались свыше 3,5 тысячи граждан и организаций», — сказала она.

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Новый закон могут использовать те, у кого еще действителен договор аренды. При этом на участке не должно быть нарушений земельного законодательства, рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова.

«Аренда продлевается однократно до трех лет путем заключения дополнительного соглашения на „Госуслугах“. Процедура максимально упрощена. Документов со стороны арендатора не требуется, нужна только заявка на региональном портале госуслуг», — отметила она.

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