Общество 28 ноября 2023, 15:29 Экономист Латкин посоветовал закупиться продуктами до предновогоднего повышения цен

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В преддверии Нового года появляется покупательский ажиотаж, из-за чего цены на многие товары существенно возрастают. Так, основными продуктами питания и подарками можно закупаться уже сейчас, сообщил экономист Александр Латкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, в ближайшую неделю поднимется стоимость мяса и рыбы — главных продуктов на каждом новогоднем столе, их стоит купить заранее.

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Кроме того, ближе к праздникам могут возрасти цены на подарки. При этом в условиях сохранения текущего курса валют оснований для роста стоимости импортных товаров нет, сообщила«Национальная служба новостей».