Эксклюзив 13 января 2023, 14:12 Рост спроса на подержанные европейские авто спрогнозировали в России Автоэксперт Субботин: самой выгодной покупкой будут подержанные европейские автомобили Unsplash

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По данным «Автостата», в 2022 году российский авторынок упал почти на 60%. В прошлом году продали на 900 тысяч новых легковых автомашин меньше, чем в 2021 году. При этом в конце года выбор россиян пал на китайские и отечественные автомобили. А как будут обстоять дела в наступившем году, какие машины выгодно покупать, «360» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Самой выгодной покупкой сегодня и в ближайшие месяцы будут подержанные европейские и японские праворульные автомашины. Ну, а дальше там идет наш рынок, в частности, произведенная у нас европейская марка Volkswagen», — отметил Субботин.

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По словам эксперта, сейчас волна на новые китайские машины, как и на отечественные, сходит, поскольку техника вскоре разваливается. Поэтому россиянам остается лишь покупать из вторичного рынка, что не значит — плохо.

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При этом Субботин отметил дороговизну китайских автомобилей.

«Если в Китае автомобиль стоит один миллион рублей, то у нас прибавляется полтора миллиона рублей. На это влияют грабительские цены на сертификацию и таможенные инструменты» Вячеслав Субботин автоэксперт

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр также отметил, что у россиян практически не осталось выбора. На рынке превалируют новые Chery, Geely и Haval китайского производства. Но при этом эксперт отметил, что никаких гарантий в том, как китайская техника поведет себя в российских условиях, никто не дает. Он также отдал предпочтение японским и европейским автомобилям.