Общество 10 января 2023, 18:21 «Авторынок усох». Что лучше — подержанная машина или китайские новинки? 🚘 Автоэксперт Баканов: китайские авто не могут компенсировать рост цен на машины в России Автомобиль EXEED в автосалоне официального дилера ГК «Авторусь» в Подольске / РИА «Новости»

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В 2022 году авторынок в России упал почти на 60%, новых машин осталось мало. Автолюбители столкнулись с дилеммой: покупать подержанное транспортное средство, с которым могут возникнуть проблемы, или обратиться к китайским производителям? Правда, пока не ясно, как последние поведут себя в российских реалиях.

Продажи авто в России

Российский авторынок в 2022-м упал на 59%, всего за год продали 626,3 тысячи новых легковых машин. Это почти на 900 тысяч меньше, чем годом ранее, что следует из статистики «Автостата». В декабре 70% продаж пришлись на китайские и отечественные бренды.

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Самой продаваемой маркой в последнем месяце года по-прежнему была Lada. За ней следуют Chery, Geely и Haval из КНР. Из популярных ранее авто в топ-5 осталась лишь корейская Kia.

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Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ «Кунцево» / РИА «Новости»

Подорожание на российском авторынке

Новых машин на рынке в России осталось довольно мало: сфера просела почти на 60%. Об этом «360» рассказал автомобильный журналист, автоэксперт Петр Баканов.

«Не только ушли бренды, но и сами автомобили подорожали очень сильно. Вопрос стоит не в том, смогут ли китайцы заменить ушедшие бренды. Теоретически они могут. Вопрос в предпочтениях людей: кто-то должен ограничить себя в каких-то хотелках. Но проблема другая — машины становятся сильно дороже», — подчеркнул он.

Салон китайского кроссовера Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве / РИА «Новости»

Какими бы хорошими ни были китайские авто, они не могут компенсировать рост цен, добавил эксперт. Человек, возможно, с радостью купил бы такую машину и ездил бы, но она стала для него слишком дорогой.

«У нас какие активные сегменты? До двух миллионов рублей. <…> Все, что выше, — такая психологическая отметка, это уже китайцы. У них и так конкурентов особо нет, рынок самоочищается. Если верить статистике прошлого года, Honda, Kia по остаточному принципу еще занимают активную часть рынка. Но, скорее всего, в 2023-м ситуация изменится», — объяснил Баканов.

Фактически, по его словам, у россиян нет выбора. О конкуренции китайских авто с кем-либо речи попросту не идет. При этом значительных проблем с запчастями на отечественном рынке собеседник «360» не отметил.

«Рынок просто сам по себе усох», — сказал он.

Работы по выгрузке подержанных японских автомобилей в торговом порту Владивостока / РИА «Новости»

Выбор авто в 2023 году

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр согласился, что жителям России сегодня выбирать не приходится. Кроме китайской техники, вариантов фактически нет — чтобы сохранялась гарантия. В ближайшей перспективе ситуация не поменяется, предупредил Хайцеэр.

«Хорошо это или плохо, покажет время. На сегодня у нас просто нет опыта в два-три года активной эксплуатации китайских автомобилей. Чтобы посмотреть, как они будут себя вести в условиях наших суровых реалий и чем будут отличаться от привычных японских или европейских, американских брендов», — пояснил он в беседе с «360».

РИА «Новости»

Хайцеэр также напомнил, что есть возможность приобретать машины привычных марок через параллельный импорт.

«Это тоже недешево, но, повторюсь, выбирать не приходится. <…> [Что именно покупать] это выбор каждого. По крайней мере, мы знаем, чего ожидать от Mercedes-Benz. У нас есть сложности с запчастями, сложности с обслуживанием. Если машина старше трех лет, то будет попроще, так как не настолько завязана связь с производителем. <…> Конечно, комфорт привычных нам автомобилей премиального класса выше, чем китайских. <…> Многолетний опыт европейских производителей заменить сложно», — подытожил он.