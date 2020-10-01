Рост спроса на аренду коттеджей Подмосковья зафиксировали эксперты

В Подмосковье в связи с ужесточением санитарных норм из-за коронавируса зафиксирован рост спроса на аренду загородной недвижимости.

При этом, как отмечает РИА «Новости», рост спроса на аренду и покупку коттеджей в Московской области уже фиксировался весной 2020 года. Это происходило также в связи с мерами властей из-за пандемии коронавируса. Правда, на сегодня ажиотажа весеннего периода на рынке не наблюдается. В июне, после снятие мер карантина, спрос стал постепенно снижаться.

Спрос превысил докризисные параметры в три раза, рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«По состоянию на начало осени спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос в годовом выражении на 58%», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. Он также заметил, что, если говорить о продажах, то интерес к приобретению загородной недвижимости по всей стране в годовом выражении увеличился на 51%.

«Мы не ожидаем, что уровень спроса на загородную недвижимость изменится в ближайший год. Он будет ожидаемо высоким», — высказал свое мнение представитель компании-застройщика.

Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусом в течении двух недель. Максимальное количество новых случаев в сутки не превысит девять тысяч человек. Такой сценарий развития событий не исключила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.