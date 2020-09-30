Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течении двух недель. Максимальное количество новых случаев в сутки не превысит девять тысяч человек. Такой сценарий развития событий не исключила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч заболевших в сутки», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист отметила, что сроки выхода на плато зависят от того, следуют ли граждане рекомендациям Роспотребнадзора. Только при условии соблюдения всех правил можно остановить рост новых случаев достаточно быстро.

Пшеничная отметила, что эпидемическая ситуация в России не находится на критическом уровне. На пандемию коронавируса наложился сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Власти к этому приготовились заранее и создали резерв коечного фонда для лечения тяжелых пациентов.

За минувшие сутки в России выявили 8481 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заразились 1 176 286 человек. Справились с болезнью и выписались из больницы 958 257 пациентов. Количество летальных исходов составило 20 722.