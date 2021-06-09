Рост случаев COVID-19 в Москве объяснили

Рост случаев коронавируса в Москве связан с тем, что жители не соблюдают действующие профилактические меры. Об этом заявила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидемиологи объясняют увеличение ежесуточного прироста случаев COVID-19 несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер, сообщил ТАСС.

Ракова подчеркнула, что власти не планируют вводить никаких новых ограничений, тем более локдаунов. Но В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал, отметила она. В связи с этим заммэра призвала горожан относиться серьезнее к установленным правилам, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Речь идет о социальной дистанции, использовании масок и перчаток, сокращении социальных контактов, а также внимательном отношении к своему здоровью. При первых признаках простуды нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, отметила Ракова.

Кроме того, она напомнила и о вакцинации. Российские препараты доказали свою эффективность и безопасность, а в Москве действует развитая сеть вакцинационных пунктов. Возможность сделать прививку есть у каждого желающего.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в столице выявили 4124 новых случая коронавируса.