    17 мая 2020, 08:37

    Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

    Андрей Иванов

    Россияне в 2020 году купили значительно больше противовирусных лекарств, чем в прошлом. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
    Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

    За первые три месяца 2020 года жители России приобрели 38,4 миллиона упаковок противовирусных препаратов. В 2019 году за аналогичный период аптеки реализовали 31,7 миллиона упаковок. Рост продаж противовирусных лекарств составил 21%.

    Рост в денежном выражении еще больше — 32,5%. в первом квартале 2020 года противовирусных препаратов продали на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, а в прошлом году объем продаж за этот период составил около 11 миллиардов рублей.

    Ранее российские специалисты провели исследования препарата «Мефлохин» от коронавируса. Тесты доказали его эффективность. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что препарат на 100% подавляет действие вируса, которое вызывает необратимые изменения в клетках, уже через 48 часов с момента инфицирования.

    «Мефлохин» можно использовать и как профилактическое средство. Это лекарство существенно снижает действие вируса.