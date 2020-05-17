Рост продаж противовирусных препаратов отметили в России

За первые три месяца 2020 года жители России приобрели 38,4 миллиона упаковок противовирусных препаратов. В 2019 году за аналогичный период аптеки реализовали 31,7 миллиона упаковок. Рост продаж противовирусных лекарств составил 21%.

Рост в денежном выражении еще больше — 32,5%. в первом квартале 2020 года противовирусных препаратов продали на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, а в прошлом году объем продаж за этот период составил около 11 миллиардов рублей.

Ранее российские специалисты провели исследования препарата «Мефлохин» от коронавируса. Тесты доказали его эффективность. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что препарат на 100% подавляет действие вируса, которое вызывает необратимые изменения в клетках, уже через 48 часов с момента инфицирования.

«Мефлохин» можно использовать и как профилактическое средство. Это лекарство существенно снижает действие вируса.