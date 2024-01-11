Здоровье 11 января 2024, 13:40 Хирург Умнов предупредил, что сидр вызывает алкогольную зависимость быстрее водки

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Врачи назвали напиток, который вызывает более быструю и сильную алкогольную зависимость, чем водка и коньяк. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

По его словам, сидр — очень коварный напиток. Так как он обладает приятным вкусом и имеет низкое содержание спирта, люди подсаживаются на него гораздо быстрее. Кроме того, злоупотребление этим напитком может вызвать проблемы с щитовидной железой и даже бесплодие у женщин.

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«Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымывать такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма», — подчеркнул Умнов.

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