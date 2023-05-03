Общество 03 мая 2023, 12:37 Росстат сообщил о снижении уровня бедности в стране по итогам 2022 года Росстат: доля малоимущих жителей страны по итогам 2022 года упала до 9,8% piqsels

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Специалисты Росстата представили уточненную информацию о числе малоимущих россиян. По данным ведомства, уровень бедности в стране снизился с прогнозируемых 10,5 до 9,8% по итогам 2022 года.

В ведомстве отметили, что насчитали в России 14,3 миллиона человек с доходами ниже границы бедности. Это 9,8% от общего населения страны. До этого аналитики Росстата прогнозировали, что таких россиян будет около 15,3 миллиона (10,5% жителей).

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«Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано <…> с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год», — отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Росстата в феврале 2023 года опросили более 100 тысяч человек во всех регионах, охватив около 60 тысяч домашних хозяйств. На основе полученных данных и скорректировали оценку уровня бедности.

В феврале в России зафиксировали исторический минимум уровня безработицы в стране — 3,5%. В Росстате уточнили, что нетрудоустроенными значились 2,6 миллиона человек старше 15 лет.