Общество 30 марта 2023, 02:11 Безработица рекордно снизилась в России Росстат: уровень безработицы преодолел исторический минимум в 3,5% РИА «Новости»

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В феврале 2023 года уровень безработицы в России снизился до исторического минимума и составил 3,5%. О рекордных показателях сообщили в докладе Росстата.

«В феврале 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в феврале 2023 года составил 3,5%», — отмечено в документе.

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Уточняется, что этот показатель учитывает безработное население в возрасте от 15 лет. Также берется во внимание и сезонный фактор.

В январе в России работы не было в общей сложности у 2,734 миллиона граждан, однако уже в следующем месяце этот показатель снизился до 2,635 миллиона. При этом официальный статус безработного к концу февраля имели 0,6 миллиона россиян.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что порядка 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря государственным поддержкам меры. Также она отметила, что за минувшие пять лет реальные заработные платы граждан страны увеличились на 22,1%.