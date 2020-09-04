Росстат раскрыл цифры по смертности от коронавируса

Заражение коронавирусом привело к смерти 4863 человек в России в июле. Еще в 1059 случаях инфекция считается основной причиной смерти, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Согласно данным Росстата, летальные случаи делятся на четыре вида, если у человека диагностировали COVID-19. В первом варианте коронавирус рассматривается как основная причина смерти. В этой группе в июле насчитывалось 4863 смерти.

Случаев, когда коронавирус только предполагается основной причиной смерти, было 1059. Для подтверждения инфицирования должны быть проведены дополнительные исследования. В третьей группе зафиксировали 1191 смерть. Здесь COVID-19 является сопутствующим заболеванием, которое способствовало развитию осложнений.

«COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июле зафиксировано 2966», — отметили в Росстате.

Всего в России насчитывается 1 015 105 случаев инфицирования коронавирусом. Врачам удалось вылечить уже 832 747 пациентов. Скончались после заражения 17 649 человек.