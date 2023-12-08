Деньги 08 декабря 2023, 22:13 Три торговые сети согласились ограничить наценку на яйца ФАС: «Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на яйца Freepik

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Несколько крупных российских ретейлеров поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«ФАС России предложила ретейлерам временно рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%», — уточнили в ведомстве.

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Торговая сеть «Верный» уже ограничила наценку при закупке на тендерах и начала прорабатывать вопрос аналогичного действия при закупках по договорам поставки.

Гипермаркет «Глобус» также ввел ограничения на наценку до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2. Отмечается, что эти две сети впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на продовольственные товары.

За год куриные яйца подорожали в российских магазинах почти в полтора раза. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить производителей и продавцов на предмет необоснованного завышения цен.