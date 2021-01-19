Россию полностью газифицируют к 2030 году

Газификацию России на 100% завершат к 2030 году. Регионы с 1 января начали работать в этом направлении в ускоренном темпе. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы — графики синхронизации работ на 2021 год. „Газпром“ и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — приводит ТАСС слова Миллера.

По его словам, уровень тарифов на газ «Газпрома» позволяет сохранять социальную ориентацию на внутреннем рынке и параллельно обеспечивать сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.

Миллер подчеркнул, что во второй половине 2020 года газовый рынок стабилизировался, а экспортные цены на голубое топливо восстановились.

Осенью прошлого года СМИ сообщили, что правительство России сейчас разрабатывает новую программу по подключению жилых домов к газу, но для ее реализации не хватает денег.