СМИ сообщили о нехватке средств на программу газификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новый проект по подключению газа к жилым домам без привлечения денег граждан еще в мае. На недавнем заседании в Совете Федерации новую концепцию представил представитель Минэнерго Николай Шульгинов.

Согласно предложенной схеме единым оператором по доведению газа от магистральных труб к жилым домам станет «Газпром». Такая система позволит сократить сроки подключения и осовбодит жителей от траты денег. Так можно будет выйти на плановые показатели и подключить к газоснабжению 76,5% жилых домов к 2026 году.

Реализацию программы Минэнерго оценили в 1,916 триллиона рублей. В «Газпроме» заявили о необходимости двух триллионов. Пока найдена только половина от этой суммы. Правительство ищет дополнительные источники финансирования.

По данным источников издания, Минэнерго предлагало несколько вариантов. В том числе покрыть недостаток финансирования путем повышения цен на сырье 1−2% в год для оптовых потребителей.

В качестве второго варианта рассматривалось введения специальной целевой надбавки к цене на газ до окончания реализации программы. Однако после заседания в Совете Федерации эти два предложения отмели. Там пояснили, что предлагаемые меры вызовут недовольство уже действующих потребителей.

Обсуждение этого вопроса продолжится в четверг, 26 ноября, когда вице-премьер Александр Новак проведет новое совещание по реализации концепции газификации регионов. На поиск недостающих денег у правительства осталось чуть более месяца.