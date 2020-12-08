Российскую вакцину-йогурт от коронавируса успешно испытали на животных

Российские ученые протестировали вакцину от коронавируса в виде йогурта на животных. Мукозальный препарат показал себя отлично — у подопытных образовались антитела на слизистых и в крови.

«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови. <…> За счет того, что прием вакцины осуществляется через рот, максимальный иммунный ответ происходит на слизистых, поэтому она называется мукозальная», — приводит РИА «Новости» слова руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Суворова.

Ученый подчеркнул, что проверка защитных функций вакцины от реального вируса — дело сложное. Для защиты лабораторных животных испытания нужно проводить в ограниченном пространстве на специальных площадках. Сейчас ИЭМ стоит в очереди, чтобы продолжить испытания препарата.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Масштабная вакцинация уже началась в Москве и Подмосковье, где открыли несколько десятков прививочных пунктов. Пока препарат получают люди из группы риска: врачи и учителя. В скором времени сделать бесплатную прививку сможет любой желающий.