23 декабря 2022, 18:10
Российскую молодежь призвали самостоятельно создавать свое будущее
Замглавы АП Кириенко заявил, что молодые россияне должны сами создавать свое будущее
Молодые жители России должны сами создавать будущее. В противном случае, жизнь сложится без учета их интересов и убеждений. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии «Время молодых» в московском «Манеже», сообщил ТАСС.
«Нельзя на это смотреть со стороны, иначе это будет какое-то другое будущее, не учитывающее наши убеждения, наши мечты и ценности. Поэтому мы должны его сами создавать», — отметил замруководителя администрации президента
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Кириенко напомнил, что Россия стала страной возможностей для молодежи. Он обратил внимание, что такое положение вещей сохраняется даже в условиях экономической и информационной войны, которая ведется сегодня против РФ. По мнению Сергея Кириенко, любой вызов — это время возможностей.
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Систему поддержки молодежи выстроят по всей России.
Молодежь
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