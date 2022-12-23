Общество 23 декабря 2022, 18:10 Российскую молодежь призвали самостоятельно создавать свое будущее Замглавы АП Кириенко заявил, что молодые россияне должны сами создавать свое будущее РИА «Новости»

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Молодые жители России должны сами создавать будущее. В противном случае, жизнь сложится без учета их интересов и убеждений. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии «Время молодых» в московском «Манеже», сообщил ТАСС.

«Нельзя на это смотреть со стороны, иначе это будет какое-то другое будущее, не учитывающее наши убеждения, наши мечты и ценности. Поэтому мы должны его сами создавать», — отметил замруководителя администрации президента

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Кириенко напомнил, что Россия стала страной возможностей для молодежи. Он обратил внимание, что такое положение вещей сохраняется даже в условиях экономической и информационной войны, которая ведется сегодня против РФ. По мнению Сергея Кириенко, любой вызов — это время возможностей.

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Систему поддержки молодежи выстроят по всей России.