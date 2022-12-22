Важное 22 декабря 2022, 17:53 Систему поддержки молодежи выстроят по всей России Президент Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России РИА «Новости»

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Систему поддержки молодежи необходимо выстроить по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране», — сказал глава государства.

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Российский лидер обратил внимание, что она должна быть доступна абсолютно всем молодым людям, вне зависимости от региона проживания.

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Глава государства особо отметил умение слышать молодежь, работать со школьниками и студентами деликатно, исключив формализм и казенщину.

На заседании Госсовета глава профильной комиссии и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил создать в России национальный проект для работы с молодежью и открыть экспертный центр.