Российской молодежи предложили дать 10 тысяч на пенсионный капитал

В России начали работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Ей занимаются специалисты Минфина и ЦБ. Привлечь к реформе планируют молодых людей, которые не смогли сформировать накопления из-за моратория.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили выделить такой категории россиян 10 тысяч рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Об этом сообщили «Известия».

Для всех застрахованных лиц организация хочет ввести государственное софинансирование добровольных взносов. Аналогичная система уже есть для пенсионных накоплений, вступить в нее можно было до 2015 года. По ней гражданин и государство вносят паритетные взносы с учетом лимита по максимальной сумме.

В правительстве с одобрением отнеслись к идее и стартового капитала для молодежи, и софинансирования. Сумму пока обсуждают.

По мнению экспертов, порог в 12 тысяч рублей будет недостаточным для стимула молодых россиян самостоятельно копить на пенсию. Достойной средней суммой пенсионной выплаты в РФ назвали 55,5 тысячи рублей.