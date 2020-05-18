Российской больнице присвоят имя умершего от COVID-19 врача

Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя врача Владимира Фиошина, который умер после заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов посетил медучреждение и поблагодарил коллектив за самоотверженный труд. Он отметил, что «Карсунская больница одной из первых приняла на себя этот тяжелый удар», и поблагодарил медиков за труд.

«В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В апреле в больнице была зафиксирована вспышка COVID-19. Коронавирусную инфекцию выявили у нескольких десятков местных жителей, в их числе были и врачи. Положительный результат теста на коронавирус был у врача Владимира Фиошина. Позднее он скончался.

По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. За 17 мая выявлено 9709 человек с инфекцией. В общей сложности в стране выявлено 281 752 случая заболевания COVID-19.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что первыми вакцинацию от коронавируса в России должны получить граждане с низким уровнем антител.