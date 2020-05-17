Названы люди, которые должны первыми получить вакцину от коронавируса

«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» — заявил он.

В первую очередь вакцинация будет необходима тем, кто входит в группу риска. Сюда можно отнести врачей. Также медицинские препараты получат люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством соотечественников: кассиры, волонтеры, водители такси.

Спустя время вакцинация от коронавируса будет напоминать вакцинацию от гриппа, считает ученый.

Ранее появилось сообщение, что вакцину от коронавируса могут создать в России уже к концу лета. Препарат будет вводиться в правое плечо. Если COVID-19 окажется сезонным заболеванием, вакцину внесут в национальный календарь прививок.

По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. За 17 мая выявлено 9709 человек с инфекцией.