    12 февраля 2020, 16:06

    Российского депутата сняли на фото с «усами Гитлера», а потом уволили

    Наза Салех Захи

    Директор библиотек Читинского района Забайкальского края Евгения Ушакова и депутат «Единой России» Вильгельм Зайдель сфотографировались вместе и стали участниками скандала. Их заподозрили в симпатиях к нацизму и Адольфу Гитлеру. Зайделя уже уволили из партии.

    На фото Ушакова будто бы «зиговала», а депутат Зайдель копировал усы Адольфа Гитлера. Снимок появился на странице директора библиотек в Instagram 11 февраля.

    Российского депутата сняли на фото с «усами Гитлера», а потом уволили | Изображение 1
    Источник фото: ИА «Чита. РУ»

    «Кто в теме, тот поймет», — загадочно подписала публикацию Ушакова.

    Участники группы «Совесть народа» в соцсети «Одноклассники» расценили это как симпатию к нацистским знакам.

    «Читинский район готовится к празднованию Великой Победы. На фото очень узнаваемые персонажи. <…> Достойные преемники Гитлера и Муссолини? До Дня Победы осталось 87 дней», — написали в «Одноклассниках». Запись процитировало ИА «Чита.Ру».

    Ни Ушакова, ни Зайдель комментировать ситуацию сначала не стали. При этом фото в Instagram и пост в «Одноклассниках» исчезли. Тем не менее некоторые пользователи Сети успели сделать скриншот скандальной фотографии.

    В среду, 12 февраля, стало известно, что Вильгельма Зайделя исключили из «Единой России». Об этом сообщила руководитель регионального исполкома партии Екатерина Фисун.

    «Принято решение президиумом регионального совета партии об исключении Вильгельма Зайделя из партии в связи с нанесением ущерба политическим интересам партии», — сказала Фисун. Ее слова привело ИА «Чита.Ру».

    Но и это не конец истории. После последней новости Ушаковой все-таки пришлось объясниться.

    «Это фотошоп. У нас есть оригинал, и мы готовим документы в суд, так как мы нашли уже человека, который ее опубликовал. У меня дед воевал, у Зайделя тоже родственники воевали», — сказала она.

    Оригинал фото, который Ушакова представила изданию, выглядит так:

    Российского депутата сняли на фото с «усами Гитлера», а потом уволили | Изображение 2
    Источник фото: ИА «Чита. РУ»

    По ее словам, приверженность нацизму показывают правой рукой, а на фото она стоит с поднятой левой. Ушакова отметила, что ее сфотографировали в момент, когда она пыталась закрыть камеру.

    «Вильгельм Вильгельмович вообще делал воздушный поцелуй, у него замазали несколько пальцев», — утверждает участница скандала.

    Ситуацию осложняет тот факт, что изначально фото появилось именно на странице Ушаковой в Instagram. Пока не понятно, кто мог подставить директора библиотек.

    Другой российский депутат — Наталья Поклонская — предложила ООН составить список «исторических негодяев» вроде Гитлера, которых нельзя будет оправдывать.