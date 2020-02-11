Поклонская предложила запретить исторических негодяев и доморощенных Гитлеров

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила ООН составить список «исторических негодяев», вроде Гитлера, которых нужно запретить оправдывать. Это поможет бороться с современным фашизмом, уверена парламентарий.

«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН», — заявила Поклонская в ходе церемонии открытия IX международной молодежной модели ООН. Ее процитировало РИА «Новости».

По мнению депутата, необходимо на уровне международной организации создать список «исторических негодяев», которых ни при каких обстоятельствах нельзя оправдывать. Полутеней тут, уверена Поклонская, быть не может. Те же, кто будет заигрывать с нацизмом и нацистами, должны получить международную изоляцию и всеобщее осуждение. Обструкция должна настигнуть любого, кто положительно вспомнит о нацизме или фашизме — неважно, это страна, фонд, фирма или какой-нибудь симпатизирующий нацистам предприниматель — «финансирующий эту чуму», объяснила парламентарий.

«Поверьте, сразу прикроют все эти кружки доморощенных Гитлеров недоделанных», — заключила глава думского комитета.