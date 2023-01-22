Общество 22 января 2023, 23:19 Российское представительство Mercedes подало иск к производителю ПО на 189 млн рублей АО «Мерседес-Бенц рус» подал иск к производителю ПО SAP на 189 миллионов рублей Pxhere

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В Арбитражный суд Москвы поступил иск от российского представительства концерна Mercedes-Benz Group AG к действующему подразделению немецкого производителя ПО SAP в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Истцом выступает официальный и единственный в России импортер автомобилей марки Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц рус». Ответчик — ООО «САП СНГ». Сумма требований составляет порядка 189,2 миллиона рублей.

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Причины подачи иска пока остаются неизвестными. В картотеке арбитражных дел заявление зарегистрировали 20 января. Оно еще не принято к производству.

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Немецкую компанию SAP основали в 1972 году. Она является глобальным поставщиком корпоративных IT-продуктов. В портфеле производителя есть такие решения, как системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы), а также технологии машинного обучения и интернета вещей.

В России с января перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автомобильных брендов. К ним относятся Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Основные приложения BMW, Mercedes-Benz и AudiService продолжают работу в штатном режиме, уточнили в дилерском центре «Автодом».