Общество 17 апреля 2024, 14:00 Российское ПО стали чаще применять в топливно-энергетическом комплексе Доля использования отечественного программного обеспечения в ТЭК достигла 49% Unsplash

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Доля применения российского программного обеспечения в топливно-энергетическом комплексе превысила 49%. Об этом заявил директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго Эдуард Шереметцев.

В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике он обратил внимание на значительный рост использования отечественного ПО.

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«В марте 2023 года доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК составляла 21%, сейчас этот показатель превысил 49%», — подчеркнул Шереметцев.

Во время совещания участники обсудили вопросы импортозамещения ПО и подвели итоги работы индустриальных центров компетенций, в том числе ИЦК «Электроэнергетика».

Ранее издание CNN предположило, что руководство США может запретить американским компаниям использовать ПО от «Лаборатории Касперского». По информации RT, вопрос о запрете находится на стадии доработки, решение могут принять уже в апреле.