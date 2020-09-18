Российским выпускникам предложили выдавать полмиллиона рублей

Выпускникам среднеспециальных учебных учреждений можно выдавать 250 тысяч рублей, а закончившим вузы — 500 тысяч рублей. Это станет для них ощутимой помощью в начале взрослой жизни. С такой инициативой выступил замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов.

Разработанный депутатом законопроект оказался в распоряжении РИА «Новости».

Тумусов предложил включить в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статью о студенческом капитале. Идея состоит в том, чтобы при поступлении человека в учебное заведение заводить на него специальный банковский счет и зачислить туда деньги.

Право получить 250 и 500 тысяч рублей будет только у тех, кто учится очно и получает образование такого уровня в первый раз. На материальную помощь смогут рассчитывать студенты, учащиеся на бюджете и платно.

Использовать студенческий капитал можно будет только после получения диплома и на определенные цели. В частности, на первичную аренду жилья, на открытие своего дела и на проезд. За организацию и порядок выплат будет отвечать правительство.

Тумусов заметил, что сейчас выпускники выходят во взрослую жизнь часто без накоплений. Поэтому депутат считает необходимым вернуть «подъемные», которые платили студентам во времена СССР. Парламентарий уверен, что студенческий капитал мог бы простимулировать выпускников уезжать в места, где они бы «принесли максимальную пользу принести и для себя, и для страны».

Тумусов отметил, что руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов хочет стать соавтором данной инициативы. Скоро это предложение направят в правительство.

Ранее стало известно, что правила приема в российские вузы изменятся с 2021 года.