Российские вузы будут принимать студентов по новым правилам

Министерство образования и науки РФ решило изменить правила приема в высшие учебные заведения. Так, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким смежным специальностям.

Также вузы должны разрешить абитуриентам подавать документы в электронном виде. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». При этом учебные заведения могут сами устанавливать вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования.

Высшие учебные заведения получат право устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам по выбору поступающих. Так, это могут быть испытания по информатике или физике. Абитуриент сам сможет решить, результат какого ЕГЭ (по физике или информатике) ему надо подавать, уточнило РИА «Новости».

Вузы смогут также сами устанавливать вступительные испытания для тех, кто поступает на базе среднего профессионального и высшего образования. Ранее этот список должен был совпадать с перечнем предметов, которые должны сдавать одиннадцатиклассники.

Кроме того, высшие учебные заведения будут вправе устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно участвовать в конкурсе. Их должно быть не меньше двух, но не больше десяти.

Изменения начнут действовать с 2021 года. Ранее Минобрнауки отчиталось, что в российских вузах осенью 2020 года не было вспышек коронавируса.