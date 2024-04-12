12 апреля 2024, 08:13
Российским военнослужащим передали партию Су-35С
Ростех: многофункциональные истребители Су-35С передали Минобороны
Партию многофункциональных истребителей Су-35С передали Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Авиазавод, расположенный в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК), изготовил партию новых истребителей поколения 4++. Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы.
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По словам замглавы Ростеха Владимира Артякова, Су-35С оснащены передовым оборудованием и прицельными системами большого радиуса действия. Благодаря современным бортовым комплексам пилот истребителя устанавливает высокоскоростную связь с наземным пунктом управления. Это помогает при выполнении боевых задач.
Ранее российские пилоты нанесли удар по авиаремонтному заводу в Харькове, где собирались беспилотники для нужд ВСУ.
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