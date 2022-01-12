Российским водителям предложили устраивать медосмотр на расстоянии

Госдума в феврале планирует рассмотреть законопроект о дистанционном медицинском осмотрет водителей. Об этом сообщили «Известиям» в комитете по транспорту нижней палаты. Там уже начали получать положительные отзывы на проект из регионов.

Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам, требуется около 300 тысяч человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране, — сообщил изданию глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.

По мнению авторов новых норм, принятие закона позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения.

Также инициативу поддерживают и эксперты. Они полагают, что нововедение приведет к более объективным медицинским обследованиям.

Это можно поддержать, так как в реальной жизни сегодня, как правило, никакой медосмотр водителей не проводится. Например, представим типичного таксиста, который должен всё утро провести в медицинской организации, чтобы получить допуск на маршрут. <...> Сейчас этого уже нет и в современной экономике невозможно из-за больших издержек, поэтому телемедицина — вполне разумный и доступный путь к тому, как выпустить на работу адекватного водителя — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе телемедицинского центра МОНИКИ.