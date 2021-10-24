Воробьев рассказал о работе телемедицинского центра МОНИКИ

Специалисты центра телемедицины МОНИКИ консультируют жителей Подмосковья, которые только выписались из ковидных больниц. Сотрудники центра также помогают своим коллегам из больниц разобраться в сложных ситуациях. Об этом в передаче «Вести» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас есть специальное отделение, которое читает снимки. У нас цифровые МРТ и КТ. И понятно, что врач в Серебряных Прудах, или в Талдоме, или в Реутове очень хороший. Но всегда лучше, если снимок прочитают они вместе», — отметил Воробьев.

Телемедицинский центр Московского областного научного клинического института начал работу год назад.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова ранее сообщила, что специалистов МОНИКИ привлекут к оказанию первичной помощи в проблемных округах. Причиной стал рост нагрузки на персонал в подмосковных поликлиниках. Количество посетителей в последнее время увеличилось до 210 тысяч человек в день, до начала пандемии эта цифра составляла порядка 120 тысяч человек.