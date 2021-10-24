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    24 октября 2021, 09:50

    Воробьев рассказал о работе телемедицинского центра МОНИКИ

    Губернатор Подмосковья Воробьев: в центре телемедицины МОНИКИ есть отделение по чтению снимков

    Александр Блинов

    Специалисты центра телемедицины МОНИКИ консультируют жителей Подмосковья, которые только выписались из ковидных больниц. Сотрудники центра также помогают своим коллегам из больниц разобраться в сложных ситуациях. Об этом в передаче «Вести» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев рассказал о работе телемедицинского центра МОНИКИ

    «У нас есть специальное отделение, которое читает снимки. У нас цифровые МРТ и КТ. И понятно, что врач в Серебряных Прудах, или в Талдоме, или в Реутове очень хороший. Но всегда лучше, если снимок прочитают они вместе», — отметил Воробьев.

    Телемедицинский центр Московского областного научного клинического института начал работу год назад.

    Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова ранее сообщила, что специалистов МОНИКИ привлекут к оказанию первичной помощи в проблемных округах. Причиной стал рост нагрузки на персонал в подмосковных поликлиниках. Количество посетителей в последнее время увеличилось до 210 тысяч человек в день, до начала пандемии эта цифра составляла порядка 120 тысяч человек.