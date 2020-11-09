Российским спортсменам упростили выезд за рубеж

Правительство упростило выезд за границу спортсменов, тренеров, судей и других специалистов сферы физической культуры. Имена желающих выехать на международные соревнования занесут в специальный список.

Составлением документа займутся в Министерстве спорта. Перечень россиян, которые рассчитывают участвовать в таких состязаниях за пределами РФ, направят в ФСБ и Росавиацию, пояснили в пресс-службе Кабмина.

«Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», — подчеркнули в правительстве.

Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение снимает ограничения на проезд этой категории россиян через границу страны на машине, поезде.

Из-за распространения коронавирусной инфекции жителям РФ советуют пока не выезжать в другие государства. В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в России «достаточно напряженной». Кроме того, в других странах можно попасть на карантин.