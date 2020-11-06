Россиянам посоветовали отметить Новый год дома

Новогодние праздники россиянам из-за распространения новой коронавирусной инфекции лучше провести дома. Можно выехать на дачу, чтобы проводить время на свежем воздухе. В другие страны или регионы пока лучше не выезжать.

Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала ситуацию с коронавирусом в России «достаточно напряженной», а в некоторых регионах — «сложной». Она напомнила, что темпы заболеваемости все еще растут. Попова уточнила, что при выезде за границу, в других странах есть возможность попасть на карантин.

Глава Роспотребнадзора еще раз напомнила о необходимости носить маски, мыть руки и поверхности, избегать людных мест. По ее данным, 80% заболевших были инфицированы в общественном транспорте из-за несоблюдения правил.

С начала эпидемии в России было выявлено 1,7 миллиона заболевших. Проходят лечение — 507 тысяч человек. Умерли — 29,9 тысячи пациентов, выздоровели — 1,3 миллиона.

На днях москвичей из-за роста числа заболевших попросили не передвигаться по городу без необходимости.