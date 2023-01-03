03 января 2023, 10:10
Российским подросткам захотели запретить покупать энергетики
Депутат Хамзаев сообщил о разработке проекта о запрете продажи энергетиков подросткам
Депутаты Государственной думы разрабатывают новый законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков подросткам, не достигшим 18 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил один из инициаторов документа, член комитета Думы по противодействию коррупции и безопасности Султан Хамзаев.
«Повышенное содержание гуараны, кофеина и таурина в энергетиках серьезно бьет по здоровью детей. Врачи констатируют рост сердечно-сосудистых заболеваний. Энергетики вредны, про это скажут все медики», — заявил он.
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Парламентарий напомнил, что в некоторых субъектах России подобные ограничения уже действуют.
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«Например, в Новосибирской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане энергетики детям уже не продают. Мы оценили этот положительный опыт», — отметил Хамзаев.
Ранее невролог Ангелина Шестакова предупреждала, что набравшие популярность энергетические коктейли серьезно вредят работе нервной системы человека, способствуя разрушению клеток.
Дети
Госдума РФ
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