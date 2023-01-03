Общество 03 января 2023, 10:10 Российским подросткам захотели запретить покупать энергетики Депутат Хамзаев сообщил о разработке проекта о запрете продажи энергетиков подросткам Unsplash

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Депутаты Государственной думы разрабатывают новый законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков подросткам, не достигшим 18 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил один из инициаторов документа, член комитета Думы по противодействию коррупции и безопасности Султан Хамзаев.

«Повышенное содержание гуараны, кофеина и таурина в энергетиках серьезно бьет по здоровью детей. Врачи констатируют рост сердечно-сосудистых заболеваний. Энергетики вредны, про это скажут все медики», — заявил он.

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Парламентарий напомнил, что в некоторых субъектах России подобные ограничения уже действуют.

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«Например, в Новосибирской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане энергетики детям уже не продают. Мы оценили этот положительный опыт», — отметил Хамзаев.

Ранее невролог Ангелина Шестакова предупреждала, что набравшие популярность энергетические коктейли серьезно вредят работе нервной системы человека, способствуя разрушению клеток.