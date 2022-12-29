Здоровье 29 декабря 2022, 19:23 Врач рассказала, какой напиток является самым вредным для нервной системы Энергетические напитки сильно бьют по нервной системе

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Среди молодежи и в особенности студентов все популярнее становится регулярное употребление энергетических напитков. О том, какой вред вред несут эти напитки для организма человека и работы нервной системы, сообщила невролог Ангелина Шестакова сайту peterburg2.ru.

По словам специалиста, регулярное употребление энергетиков способствует разрушению клеток нервной системы, из-за спазма сосудом они начинают потихоньку отмирать.

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По данным «МК в Питере», слабоалкогольные напитки несут такой же непоправимый вред здоровью, как и крепкий алкоголь.

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