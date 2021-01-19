Российским подросткам предложили вместе с паспортом вручать актуальное издание Конституции

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что Конституцию России будут выдавать и тем, кто получил российское гражданство. За границей ее вручат получающим гражданство во время присяги.

В декабре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия в стране. Нововведения не допускают применения правил международных договоров в их истолковании, которые противоречат основному закону России.