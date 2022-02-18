Российским пенсионерам объяснили, когда выгоднее увольняться

При расчете индексации страховой пенсии, предусмотренной у неработающих пенсионеров, часто возникает вопрос: когда для пенсионера наступает самое выгодное время для увольнения. Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рекомендовала уходить с работы в конце месяца.

В беседе с агентством «Прайм» Сорокина отметила, что Пенсионный фонд России (ПФР) каждый месяц до 15 числа получает от работодателя информацию о работниках. При этом, как отметила экономист, период работы в течении месяца значения не имеет.

К примеру, если работающий пенсионер увольняется в марте, то в списке работающих лиц его уже не будет в апреле. Доплата, как объяснила Сорокина, будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего». При этом, по ее словам, это произойдет вне зависимости от того, уволился человек 1 или 31 марта.

С финансовой точки зрения, по мнению Сорокиной, для пенсионера увольнение ближе к концу месяца оказывается более выгодным.

Пенсионеры могут не платить долги только по веским причинам, даже если пенсия — это единственный источник дохода. В некоторых случаях выплаты могут сократить. Например, ряд долгов можно списать в случае истечения трехлетнего срока исковой давности. Но здесь есть исключения — это некоторые обязательства, «к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен».