Пенсионерам объяснили, когда можно не платить по долгам

Пенсионеров могут освободить от обязательств по выплате долга только по веским причинам, даже если пенсия — это единственный источник дохода для него. Выплаты в некоторых случаях могут сократить.

Об этом рассказал ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, ряд долгов можно списать в случае истечения трехлетнего срока исковой давности. Исключения составляют некоторые обязательства, «к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен».

Ногайлиева отметила, что есть способ сократить размер выплаты, даже если суд присудил взыскание. Кроме того, по ее словам, есть вероятность даже избежать ее вовсе.

Закон, как объяснила Ногайлиева, позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по инвалидности и по старости, накопительную пенсию, а также срочную пенсионную выплату.

«От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по случаю кормильца, выплачиваемая из федерального бюджета, и дополнительные выплаты к ней из региональных бюджетов», — отметила Ногайлиева.

Также пенсионер может подать требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума. Обращаться с этим нужно в службу судебных приставов. Или же, как заключила Ногайлиева, пенсионер может пройти процедуру банкротства.

Средний размер достойной пенсии россияне оценили в 55,5 тысячи рублей. По их мнению, такая сумма необходима, чтобы пенсионер мог обеспечить себя всем необходимым. Столичные жители указали сумму в 83,9 тысячи рублей, петербуржцы — 77,4 тысячи рублей, а хабаровчане — 74,6 тысячи рублей.