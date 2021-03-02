Российским музеям разрешили пускать школьников на экскурсии. Но с одним условием

Роспотребнадзор дал федеральным музеям зеленый свет на проведение школьных экскурсий. Но с условием, что группы будут составлять из учеников одного класса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России», — говорится в сообщении.

Решения об особенностях проведения школьных экскурсий будут принимать сами музеи исходя из эпидемической обстановки.

«Мы все также ориентируем коллег на решения глав субъектов РФ и понимаем, что в зависимости от региона санитарно-эпидемиологическая ситуация может меняться. Музеи накопили достаточно опыта, чтобы принимать организованные группы детей, обучающихся в одном классе», — приводит «Интерфакс» слова министра культуры России Ольги Любимовой.

Разрешить школьникам снова ходить в музеи попросил президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас ситуация с пандемией коронавируса в нашей стране постепенно стала налаживаться. Российские школьники вернулись с удаленки за парты. За минувшие сутки медики впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч новых случаев ковида.