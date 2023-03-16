16 марта 2023, 17:57
Российским меломанам вернули доступ к музыкальному сервису Last.fm
Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm
Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm. Ведомство сделало это после того, как сервис удалил запрещенную информацию. Об этом сообщили на сайте РКН.
«Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — уточнили в ведомстве.
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В Роскомнадзоре обратили внимание, что ранее трижды направляли музыкальному онлайн-сервису уведомления о необходимости удалить фейки о Вооруженных силах России. Но администрация портала игнорировала предупреждения. Нарушения стали причиной блокировки сайта и мобильного приложения Last.fm.
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После этого ресурс оперативно удалил запрещенный контент. Специалисты Роскомнадзора это проверили.
Неделю назад стало известно, что россиянам ограничили доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm из-за фейков об армии.
Роскомнадзор
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