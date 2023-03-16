Общество 16 марта 2023, 17:57 Российским меломанам вернули доступ к музыкальному сервису Last.fm Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm Unsplash

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Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm. Ведомство сделало это после того, как сервис удалил запрещенную информацию. Об этом сообщили на сайте РКН.

«Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — уточнили в ведомстве.

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В Роскомнадзоре обратили внимание, что ранее трижды направляли музыкальному онлайн-сервису уведомления о необходимости удалить фейки о Вооруженных силах России. Но администрация портала игнорировала предупреждения. Нарушения стали причиной блокировки сайта и мобильного приложения Last.fm.

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После этого ресурс оперативно удалил запрещенный контент. Специалисты Роскомнадзора это проверили.

Неделю назад стало известно, что россиянам ограничили доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm из-за фейков об армии.