Общество 10 марта 2023, 17:49 Россиянам ограничили доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm из-за фейков о ВС Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американского музыкального сервиса Last.fm Unsplash

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям американского музыкального онлайн-сервиса Last.fm. На ресурсе выявили материалы с недостоверной общественно значимой информацией, которая, в частности, дискредитировала Вооруженные силы России. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

С января сотрудники Роскомнадзора три раза направляли в администрацию сервиса требование удалить материалы, содержащие фейки и дискредитирующие российскую армию, но сообщения проигнорировали. Пришлось пойти на крайние меры.

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При попытке перейти на сайт сервиса появляется надпись: «Не удается получить доступ».

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Last.fm — один из крупнейших в мире музыкальных онлайн-сервисов, располагающий обширной базой данных об исполнителях, альбомах и композициях. Он подбирает для пользователей музыку с учетом их предпочтений, составляет индивидуальные и общие хит-парады. Сбор информации ведется с помощью плагинов к медиаплеерам. Сервис запустили в 2002 году.