Общество 19 декабря 2022, 20:02 Российским компаниям запретят продлевать контракты с нерезидентами на удаленке Депутат Исаев: запрещенные профессии для ставших нерезидентами россиян определит кабмин РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете потерявшим налоговое резидентство россиянам заключать трудовые договора об удаленной работе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты парламента Андрея Исаева.

Депутат подчеркнул, что это отдельный документ, по которому изменения внесут в Трудовой кодекс.

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«Мы подготовили законопроект, согласно которому не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами России, то есть находятся за границей», — заявил Исаев.

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Окончательный список профессий, которые подпадут под ограничения, определит правительство.

О подготовке законопроекта для уехавших за границу россиян ранее заявил сенатор Андрей Клишас. Он пояснил, что новые меры могут сделать жизнь покинувших страну «менее комфортной». По словам сенатора, нужно пресекать схемы, которые позволяют людям работать из-за границы и получать деньги из России.

Россияне теряют налоговое резидентство после 180 дней проживания за границей. При сохранении рабочего контракта ставка НДФЛ для таких людей вырастает до 30%.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что известны случаи, когда потерявший налоговое резидентство в России человек может ездить из страны в страну, не оплачивая налоги от своего дохода нигде. Министр отметил, что сейчас решается вопрос о сохранении для работающих из-за границы россиян ставки НДФЛ на уровне 13−15%.