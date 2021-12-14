Российским дачникам рассказали о штрафах за неубранный снег

Российским дачникам и садовым некоммерческим товариществам (СНТ) могут грозить штрафы за неубранный снег. Об этом сообщил РБК со ссылкой на слова экспертов.

Как отмечают юристы, уборкой снега и льда на частной территории должны заниматься ее владельцы. За очистку муниципальных дорог отвечают муниципалитеты, федеральных — государство, а на территории СНГ этим ведает правление товарищества. Поэтому решение об уборке необходимо принимать на общем собрании членов кооператива. Это повлечет за собой новую статью расходов и появление целевого взноса на проведение необходимых работ.

За нарушения, будут спрашивать весьма строго. Отвечать за всех придется председателю, хотя лично он может и не являться нарушителем.

За превышение предельно допустимой высоты сугробов для физических лиц предусмотрен штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300 тысяч рублей. Для СНТ сумма штрафа за выявленные нарушения составит 100 тысяч рублей. Также административное взыскание последует в том случае, если товарищество не станет соблюдать нормы, обеспечивающие доступ службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.

Выплаты штрафов осуществляются из общих взносов. При этом СНТ может взыскать через суд сумму с конкретного физлица, ответственного за нарушения. Однако вину данного лица придется доказывать.

Дачники, которые чистят снег на своем и выбрасывают его на общую дорогу, также подлежат административной ответственности. Своими действиями они загрязняют территорию и создают опасность для движения транспорта.

Ранее председатель Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов заявил, что СНТ редко получают подобные штрафы. Дело в том, что часто в кассе такого товарищества не оказывается средств. Выплатить требуемую сумму — например, в 100 тысяч рублей, просто нечем. Также Туманов отметил, что на практике почти в любом товариществе всегда выявляют множество различных нарушений. Инспекторы при этом сильно не придираются.