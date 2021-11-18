Союз садоводов России предупредил о штрафах за неубранный в СНТ снег

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) на фоне наступающей зимы могут получить штрафы, если не будут убирать снег. Об этом в беседе с URА.RU рассказала юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова. Она отметила, что сделать доступным проезд на своей территории — это зона ответственности самого СНТ.

«Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи», — сказала Надия Айнетдинова.

Юрист добавила, что сумму штрафов придется вычитать из взносов. Значит, средства пойдут не на развитие товарищества и комфорт людей, а на уплату взысканий.

Однако по мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутата Госдумы РФ Андрея Туманова, СНТ редко получают подобные штрафы. Дело в том, что часто в кассе такого товарищества просто не оказывается средств. Выплатить требуемую сумму — например, в сто тысяч рублей, просто нечем. Также Туманов отметил, что на практике почти в любом товариществе всегда выявляют множество различных нарушений. Инспекторы при этом сильно не придираются.