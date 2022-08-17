Российским АЗС предложили продавать бензин финнам за поддержку спецоперации

Жители Финляндии часто приезжают в Россию за недорогим бензином. В ответ на сокращение туристических виз можно обязывать европейских любителей дешевого топлива заставлять подписывать документ о поддержке спецоперации и осуждении санкций. Такую идею высказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Он подчеркнул, что это станет симметричным ответом на решение финских властей ограничить количество виз для россиян. Подписывать специальный документ депутат предложил прямо на заправках.

«Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — „давай до свидания“, толкаешь машину обратно до границы», — написал Иванов.

Накануне МИД Финляндии заявил, что с сентября количество принимаемых заявок на все типы виз сократится с 1000 до 500 в день. Кроме того начнут действовать временные квоты. Оформление туристических виз займет только 20% от рабочего дня. Остальное время сотрудники посольства посвятят заявкам от людей, которые едут в Финляндию по работе или семейным делам.