26 августа 2023, 23:41
Российским автомобилистам напомнили о новых штрафах с 1 сентября
Кабмин: в России введут новые штрафы для автомобилистов
Обновленный перечень неисправностей автомобилей вступит в силу в России с 1 сентября. Об этом свидетельствует постановление Правительства РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей за неисправную систему ABS, шины не по сезону и глухую тонировку. Светопропускание лобового и боковых передних стекол должно составлять не более 70%, для бронированных машин — не более 60%. Также водители рискуют получить штраф за установку предметов или покрытий, ограничивающих обзор.
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Автоэксперт Дмитрий Славнов ранее объяснил, что большинство несчастных случаев на дороге связаны с превышением скоростного режима и халатного отношения автомобилистов к своим транспортным средствам. Зачастую в ДТП попадают дальнобойщики, которые получают деньги за выполненные рейсы, поэтому начинают гнать быстрее.
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