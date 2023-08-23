Транспорт 23 августа 2023, 16:31 Автоэксперт Славнов заявил, что большинство аварий на дорогах связано с превышением скоростного режима

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Большинство аварий случаются по причине превышения скоростного режима, а также из-за того, что автомобилисты халатно относятся к своим машинам. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов.

Автоэксперт напомнил о пунктах 9.10 и 10.1 ПДД, которые гласят, что водитель должен двигаться с определенной скоростью, соблюдать дистанцию, учитывать метеоусловия.

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Часто в аварии попадают дальнобойщики. Они получают деньги за выполненные рейсы, поэтому начинают гнать быстрее, добавил Славнов.

Ранее стало известно, что при столкновении машин в Ростовской области погибли четыре ребенка и четыре взрослых.