Российским абитуриентам понадобится электронная подпись в 2020 году

Поступающим в российские вузы в этом году придется обзавестись электронной подписью. Иначе дистанционно подать документы не получится.

«Все, что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, — пакет необходимых документов и наличие сертификата электронной подписи у поступающего», — говорится в сообщении на сайте Федеральной кадастровой палаты.

В учреждении пояснили, что электронный способ подачи документов в вуз позволит сэкономить деньги, время и избежать физического контакта с другими людьми, что актуально в период пандемии. Абитуриенты могут подать документы в вуз любого региона. Ехать никуда не придется.

Получить электронную подпись может любой гражданин России старше 14 лет. Это можно сделать в любом удостоверяющем центре, который получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Кадастровая палата предупредила, что не все высшие учебные заведения РФ принимают документы в электронном виде. В каждом вузе свои требования, поэтому необходимо уточнить информацию об этом в приемной комиссии.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году несколько раз переносили на более поздний срок. Ранее заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что выпускники в 2020 году в рамках ЕГЭ будут сдавать только два предмета по выбору, которые необходимы для поступления в вуз. Испытаний по базовым предметам не будет.