Общество 18 января 2023, 18:13 Российский военный рассказал о пытках и издевательствах в плену на Украине Российский военный Лукоянов рассказал об издевательствах со стороны ВСУ в плену РИА «Новости»

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Попавшие в плен в начале спецоперации российские бойцы подвергались пыткам и избиениям со стороны украинских военных. Об этом рассказал вернувшийся из зоны проведения СВО солдат Алексей Лукоянов для спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». Он сообщил, что россиян избивали и заставляли учить гимн Украины.

Лукоянова взяли в плен три украинских солдата в марте 2022 года. Навстречу ему выехал автомобиль с боевиками ВСУ.

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Украинские военные поставили Лукоянова на колени, сорвали бронежилет и рюкзак. После чего обмотали руки скотчем и засунули мужчину в багажник. Затем в течение двух ночей его жестоко избивали.

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«Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали», — рассказал российский военный.

Все допросы проводили под дулами автоматов. Показания пленных записывали на камеру, при этом бойцов заставляли говорить по бумажке, на которой было «очернение Вооруженных сил России».

Российских солдат принуждали и учить гимн Украины. Им провели колонку в камеру и несколько раз в день включали его. Потом распечатали слова. Еду приносили только после того, пока вся камера крикнет «Слава Украине!».

Более изощренным пыткам подвергали российских офицеров. Об этом в плену Лукоянову рассказал командира роты материального обеспечения. По его словам, одному из раненых достали прямую кишку, из-за чего он не мог сидеть.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 14 января получила от родственников некоторых военнопленных кадры с издевательствами со стороны бойцов ВСУ.