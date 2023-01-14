Общество 14 января 2023, 22:49 Москалькова обратится в СК по факту применения пыток на Украине Омбудсмен Москалькова призвала ООН потребовать от Украины выполнения Женевской конвенции РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила от родственников военнопленных кадры с издевательствами со стороны бойцов ВСУ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Видео ей прислали родственники попавших в плен российских бойцов 14 января.

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«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп», — рассказала омбудсмен.

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Она назвала происходящее очередным свидетельством для будущего трибунала над нацистами и «обыкновенным фашизмом». Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной рады по правам человека, Еврокомитету по предупреждению пыток, к ООН и Международному Комитету Красного Креста с призывом немедленно потребовать от ВСУ соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Документ запрещает пытать и применять разные действия, которые унижают достоинство человека.

Также омбудсмен готовит обращение в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Москалькова выразила надежду, что вместе с Минобороны и ФСБ удастся вернуть пленных военнослужащих домой.